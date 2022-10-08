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Общество8 октября 2022 8:52

Мобилизованных жителей Коми избавят от пеней за ЖКУ

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В России установлена ещё одна льгота для мобилизованных граждан. Согласно новому закону, военнослужащие и их семьи могут претендовать на освобождение от пеней за жилищно-коммунальные услуги. Новацию подписал президент страны Владимир Путин.

Так, закон предусматривает, что жители, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей, до прекращения действия данного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилье и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Федеральный закон вносит изменения в статьи Жилищного кодекса РФ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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