Мобилизованных жителей Коми избавят от пеней за ЖКУ

Фото: архив "КП"

В России установлена ещё одна льгота для мобилизованных граждан. Согласно новому закону, военнослужащие и их семьи могут претендовать на освобождение от пеней за жилищно-коммунальные услуги. Новацию подписал президент страны Владимир Путин.

Так, закон предусматривает, что жители, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей, до прекращения действия данного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилье и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Федеральный закон вносит изменения в статьи Жилищного кодекса РФ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Срочников из Коми не будут направлять в зону СВО (подробности)