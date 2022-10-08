В Сыктывкаре откроется передвижной пункт вакцинации против гриппа

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В Сыктывкаре начинает свою работу передвижной пункт вакцинации против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, медицинский вагончик расположится у ТЦ «Макси». Горожане смогут привиться от гриппа в выходные с 10 до 16 часов. С собой нужно взять лишь паспорт.

— Прививка от гриппа является главным средством профилактики против этого серьезного заболевания. Торговые центры посещает большое количество людей. Мы надеемся, что граждане, у которых не хватает времени сделать прививку в будние дни, смогут в удобное время и в удобном месте пройти эту важную процедуру, — отметила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.

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