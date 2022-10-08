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Происшествия8 октября 2022 7:06

В Сыктывкаре поезд насмерть сбил мужчину

Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

В Эжве на железнодорожных путях поезд насмерть сбил человека. Видео с трагедией появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в темной одежде переходит пути, не убедившись в безопасности. Через пару секунд на него наедет поезд.

По предварительным данным, погибший перешел дорогу на красный свет и был в наушниках. Сейчас его личность устанавливается.

По данному факту начато разбирательство.

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