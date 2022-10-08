МЧС присоединилось к поискам пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты

Фото из личного архива Анастасии Поздеевой

Четвёртый день в Коми идут масштабные поиски пропавшей в Ухте 14-летней Анастасии Поздеевой. Девочка ушла из дома 5 октября и не вернулась. К поискам ребёнка присоединились и сотрудники МЧС.

— Свободные от дежурства сотрудники пожарно-спасательных частей обследуют городские территории. Сегодня представители чрезвычайного ведомства вместе с другими участниками поисковых работ обследовали прибрежную зону. К сожалению, безрезультатно. Поисковые работы продолжаются, — сообщили в МЧС.

Напомним, Настя исчезла рано утром 5 октября. Она вышла из дома вместе со своим девятилетним братом, проводила его до школы и попросила передать его, что девочка любит свою семью и маму. Сама подросток оставила телефон дома и заранее удалилась из социальных сетей.

Также ранее был обнаружен рюкзак лицеистки. Зелёную сумку обнаружили в районе моста у бассейна. По предварительным данным, к поискам были подключены и водолазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не ищите меня»: от имени пропавшей 14-летней школьницы из Ухты появилось сообщение с просьбой (подробности)