Погибшим под колесами поезда в Сыктывкаре оказался 40-летний мужчина

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Стали известны подробности гибели сыктывкарца, который попал под колёса поезда. Трагедия произошла накануне, 7 октября, в Эжве.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, погибшим является 40-летний мужчина, а не подростка, как ранее сообщалось в Сети. Горожанин переходил железнодорожные пути в наушниках на красный свет светофора и не услышал звуковой сигнал, который подорвал водитель локомотива. Несмотря на все попытки затормозить, мужчине за рулем поездане удалось избежать столкновения. От полученных травм сыктывкарец погиб моментально.

По данному факту начато разбирательство.

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