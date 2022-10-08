Пропавшего в Коми 72-летнего Николая Шомысова обнаружили мертвым

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми завершены поиски пропавшего 72-летнего Николая Шомысова. Пенсионер исчез 3 октября в СНТ «Малая Соколовка» в Сыктывдинском районе.

Сегодня, 8 октября, стало известно, что мужчину обнаружили мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

— Найден, погиб, — говорится в посте в социальных сетях.

Волонтёры традиционно не раскрывают обстоятельства и причины гибели пенсионера. По факту обнаружения тела начата проверка.

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