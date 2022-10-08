Минобрнауки Коми заявило, что 14 отдыхающих в крымском «Артеке» детей находятся в безопасности

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В Крыму произошел взрыв на автомобильной части моста. ЧП было зафиксировано ранним утром 8 октября. По предварительным данным, при взрыве погибли трое человек.

Сейчас в Крыму проходит 11 смена в лагере «Артек», куда направились на отдых 14 юных жителей Коми. По данным регионального Минобразования, жизням детей ничего не угрожает и они находятся в безопасности.

- С детьми связь налажена. Эвакуация отдыхающих не требуется, - заявили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что администрация «Артека» совместно с ОАО «РЖД» и министерством транспорта Республики Крым прорабатывает вопрос отправки детей домой альтернативным путем. Текущая смена завершится 15-16 октября.

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