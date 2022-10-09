Известно о новых громких кадровых перестановках в правительстве Коми

Фото: Минздрав Коми

Пост первого замминистра здравоохранения Коми покинула Елена Бударина. Об этом она сама сообщила журналистам. В настоящий момент известно, что последний рабочий день у нее будет 10 октября.

О причинах ухода со своего поста, а также о том, где Бударина продолжил работу, как уточнили в «БНК», она не сообщила.

Напомним, что Бударина заняла свой пост в 2020 году. До этого она работала начальником управления материально-технического обеспечения и капитального строительства в агентстве.

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