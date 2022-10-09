Мобилизованный морпех из Коми рассказал, почему он стал добровольцем СВО

Фото: пресс-служба Северного флота
Мобилизованные 6 октября из сборного пункта, расположенного на базе лагеря «Гренада» в Сыктывдинском районе Коми, прибыли в Мурманскую область. В пресс-службе Северного флота показали кадры прибытия.
По предоставленным данным, мобилизованные находятся в Печенегском округе, и проходят обучение. Один из добровольцев рассказал, что всегда мечтал стать морским пехотинцем. Он также отметил, что его устраивают условия размещения.
– Все замечательно все хорошо, я даже врать не буду, все по размерам, – отметил он.
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