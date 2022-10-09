В Коми 17-летний подросток отправится на 2,5 года в воспитательную колонию из-за наркотиков

Фото: архив КП

Суд в Ухте признал 17-летнего парня виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

Подсудимый в марте 2022 года получил указания реализовать партию наркотических веществ. Для этого ему нужно было сделать несколько закладок на территории города. Осуществить задуманное ему не удалось, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил подростку наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Находящиеся в Крыму три участника «Тавриды» из Коми находятся в безопасности (подробнее)