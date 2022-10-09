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Общество9 октября 2022 16:00

В Коми на следующей неделе ожидаются заморозки до -7С

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в Коми на следующую неделю, с 10 по 14 октября. По данным метеорологов, в республике в начале недели в восточной части с отходов североатлантического циклона пройдут дожди и дожди со снегом.

В южных районах большая часть осадков придется на сегодняшнюю ночь. После ожидается похолодание. Днем температура будет на уровне +5С, по ночам – -2...-7С.

К конце на регион будет влиять южный циклон, и жители региона ощутят на себе дожди и дожди со снегом.

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