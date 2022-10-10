Двое жителей Коми пострадали в аварии на трассе

Фото: ГИБДД Коми

В Корткеросском районе Коми произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом 9 октября сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленной информации, около 19:00 8 октября на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск водитель за рулем автомобиля КIА столкнулся с автомобилем SHAANQ из-за того, что не учел дистанцию.

В результате после столкновения пострадали люди, находившиеся в легковом автомобиле – 34-летний водитель и 44-летний пассажир.

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