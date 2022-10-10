«Помойка скорби»: жители района Коми возмущены состоянием кладбища

Фото: соцсети

Жители поселка Синдор в Коми возмущены состоянием местного кладбища. Пользователи социальных сетей рассказали о мусоре, среди которого валяется в свободном доступе даже автомобильный бампер, и плохом асфальте

– Помойка скорби. Ужасная картина на территории кладбища в поселке Синдор. Как-то в соцсетях местные жители поднимали эту проблему. Администрация посёлка вроде как и отреагировала, но это была временная акция, – пишет местный житель.

Написавший пост возмущается, что место упокоения превратилось в «помойную яму», считая, что вскоре оно станет двухэтажным также из-за отсутствия мест.

– На территории кладбища постоянный бытовой хлам, мусорки переполнены. Эксклюзив-бампер автомобиля, – сообщил возмущенный очевидец.

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