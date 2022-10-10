Жители Коми просят помочь доставить тело умершей женщины в Башкирию

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Жители Печоры рассказали скорбят о смерти Танзили Тищенко. Родственники сообщили, что женщина скончалась после продолжительной болезни 6 октября. Сейчас ее семье требуется помощь в доставке тела в Башкирии, где родилась усопшая.

– После продолжительной болезни ушла из жизни мама, тетя, бабушка Танзиля Тищенко. Всех неравнодушных просим о помощи в организации доставки на родину, – пишет член ее семьи.

Если вы хотите помочь в организации транспортировки, обратитесь, пожалуйста, по телефону 89125559385.

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