Минздрав Коми рассказал, когда лучше делать прививку от гриппа

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В Коми продолжается прививочная кампания от гриппа. Согласно последним данным регионального Минздрава, уже более 90 тысяч жителей республики прошли процедуру вакцинации, в том числе и почти 30 тысяч детей.

Министерство настаивает: в период пандемии коронавируса прививка от гриппа становится еще актуальнее. Заражения сразу двумя инфекциями может привести к тяжёлыми последствиям.

— Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. На сегодня в республике отмечается прирост количества заболевших, поэтому пройти иммунизацию против гриппа необходимо. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска. Мы держим руку на пульсе, готовимся к новой волне, а также делаем упор на профилактические мероприятия, — сказал и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

По словам специалистов, оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

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