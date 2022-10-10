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Происшествия10 октября 2022 8:10

В Коми водитель без прав сбил женщину и уехал

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 9 октября, в Усть-Вымском районе водитель без прав сбил женщину 1987 года рождения и скрылся. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 5.49 в Микуне. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2115 по двору дома №26 улицы Трудовые резервы. «Лада» сбила женщину, которая справа от авто. После этого водитель скрылся.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и ссадины коленей. Госпитализация ей не потребовалась. Полицейские нашли водителя. Выяснилось, что он никогда не получал прав.

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