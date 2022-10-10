Власти Сыктывкара намерены ужесточить правила продажи алкоголя

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В Сыктывкаре хотят ужесточить правила продажи спиртного. Речь идет о заведениях, где продают «наливайки». По мнению местных властей, некоторые покупатели данных магазинов мешают комфорту горожан.

Так, только за 2022 год в полицию поступило около 250 обращений от недовольных сыктывкарцев, которые жаловались на грязь и мусор во дворах, которые оставляют за собой посетители заведений, а также на то, что нетрезвые горожане попросту представляют угрозу. Больше всего жалоб поступило на «Алкотеку», уточнили власти.

Администрация Сыктывкара разработала проект постановления, предлагающий установить прилегающие территории в 25 метров к многоквартирным домам для запрета продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в заведениях площадью зала обслуживания посетителей менее 30 квадратных метров. Помимо этого идет обсуждение с региональными властями об увеличении размера зала обслуживания посетителей с 30 до 50 квадратных метров и вынесении соответствующего проекта на обсуждение с региональными депутатами.

Ограничения касаются небольших заведений общественного питания рядом с жилыми домами, функционирующих почти круглосуточно и на вынос, так как ограничение времени до 22:00 часов в соответствии с федеральным законодательством их не затрагивает.

Большинством голосов члены координационного совета проголосовали за проект нормативного акта. После этого этот вопрос будет вынесен на обсуждение специальной комиссии, которая просчитает, в том числе, экономические риски для предпринимателей и для города в целом.

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