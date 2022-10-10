Мошенники украли у пенсионерки из Коми почти 900 тысяч рублей

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Мошенники украли у 61-летней жительницы Воркуты почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что мошенники пытаются украсть деньги горожанки и оформить на нее кредит. Для того, чтобы предотвратить это, «консультант» заявил, что пенсионерка должна перевести свои деньги на «безопасный счет». Воркутинка так и сделала. В общей сложности она лишилась 886 845 рублей. Потом женщина поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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