Чебоксарец обокрал троих жителей Коми: его задержали

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Жителя Чебоксар 1993 года рождения задержали по подозрению в мошенничестве в отношении троих жителей Сыктывкара. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратились 80-летняя и 83-летняя жительницы, а также 86-летний мужчина. Им звонили люди, которые представлялись следователями, врачами и адвокатами. Собеседники заявляли сыктывкарцам, что по вине их близких родственников произошли ДТП с пострадавшими. Поэтому у жителей Коми требовали деньги за непривлечение родных к уголовной ответственности. Для того, чтобы вызвать доверие, звонившие просили пенсионеров собрать родственникам посылки и положить туда кружку, ложку, а также предметы гигиены.

Далее по адресам сыктывкарцев приезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сложности горожане лишились 540 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался житель Чебоксары. Злоумышленника задержали в соседнем регионе.

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