Единый центр для приема вызовов скорой помощи создан в Коми

Фото: Минздрав Коми

В Коми появился единый центр для приема вызовов скорой помощи. Об этом сообщил директор Центра медицины катастроф региона Михаил Сурин. По его словам, к системе подключены все районы республики.

Как объяснил Сурин, центр позволит оперативно обрабатывать и принимать звонки со всей Коми. Благодаря системе без помощи не останется ни один пациент, где бы он не находился.

– Благодаря централизованному управлению врачи смогут быстро и правильно направлять пациентов в больницы, даже если человек находится за пределами города или села. Пациента направят сразу в тот центр, где он сможет получить специализированную помощь, без промежуточного звена. Цель создания единого центра приема вызовов – как можно быстрее и качественнее оказать медицинскую помощь тому, кто в ней нуждается, – пояснил Михаил Сурин.

При приеме вызова диспетчер использует в общении с абонентом единые стандартизированные алгоритмы приема, поэтому абонент должен быть готов четко ответить на все вопросы диспетчера, назвать свой район, населенный пункт, адрес. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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