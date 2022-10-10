Сыктывкарцы стали больше экономить

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За последние семь месяцев жители Сыктывкара стали больше экономить. Об этом сообщает портал SuperJob.
Так, 44% опрошенных рассказали, что стараются больше экономить. 9% сыктывкарцев решили больше тратить. Количество таких людей уменьшилось более чем на треть. Тогда их было 14%. Еще 30% жителей столицы Коми не меняли свою финансовую стратегию. Больше всего тех, кто решил больше тратить – люди моложе 34 лет (15%).
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