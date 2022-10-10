В школе №2 Ухты обнаружили грубые нарушения безопасности

Фото: архив "КП"

В ухтинской школе №2 нашли нарушения техники безопасности. Проверка показала, что в образовательное учреждение может пройти любой желающий.

Напомним, после трагедии в Ижевске, где бывший ученик школы расстрелял 17 человек, в Коми были инициированы проверки всех школ. Оказалось, что в здание 2-ой школы попасть не составляет труда: нет ни металлических рамок, ни тревожной кнопки, а охранник пускает в школу посторонних.

Возмущенные родители пожаловались в региональное министерство образования и к директору школы попросили принять меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе Коми сотрудники школы подняли тревогу из-за подозрительного незнакомца (подробности)