В Коми экс-инженеру ужесточили наказание за гибель четырех человек

Фото: архив КП

Бывшему ведущему инженеру по подготовке производства АО «Спецремэнерго» ужесточили наказание за гибель четырех человек в шахте в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 15 августа 2020 года. Между зданиями угольной шахты «Воргашорская» обрушилась галерея. В результате погибли четверо сотрудников. Причиной случившегося стало повреждение несущих конструкций строения. Об их состоянии фигурант знал, но никаких мер не принимал. Бывшего инженера приговорили к трем годам лишения свободы сроком условно.

Приговор был обжалован как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Верховный суд Коми стал на сторону прокуратуры. Трехлетний срок виновному оставили, но отбывать его мужчина будет в колонии-поселении.

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