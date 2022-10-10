Сыктывкарских чиновников заставили издать порядок разработки концепции вывесок

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Администрацию Сыктывкара обязали издать порядок разработки концепции вывесок на фасадах зданий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, администрация отказала собственнице ювелирного бренда в согласовании вывески бутика на фасаде ТЦ. Дело в том, что не было концепции, согласованной с другими сособственниками и арендаторами. В прокуратуре отметили, что решение было обоснованным. Однако администрация не издала порядок разработки и согласования концепции. Властям Сыктывкара внесли представление» об устранении выявленных нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарских чиновников заставили сделать тротуар и освещение