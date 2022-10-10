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Общество10 октября 2022 16:38

В Сыктывкаре пропал 13-летний немой школьник

Источник:kp.ru
13-летний Лев, который плохо говорит, пропал из поля зрения.

13-летний Лев, который плохо говорит, пропал из поля зрения.

В Сыктывкаре пропал 13-летний Лев. Мальчик ушёл из дома и не вернулся. О его исчезновении в социальных сетях сообщили близкие.

По их словам, Лев не выходит на связь уже больше трёх часов. Поиски осложняются тем, что подросток не разговаривает. В последний раз мальчика видели в СНТ «Север» на Дырносских дачах Сыктывкара.

В день пропажи на Льве были синяя куртка и синим штаны, на голове — кепка цвета хаки. С собой мальчик взял бирюзовый рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру телефона: 89041060067 — Александр.

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