В Коми сняли ограничения на посещения трех районов

Фото: минприроды и охраны окружающей среды в Коми

Минприроды и охраны окружающей среды в Коми проинформировало, что после пуска с космодрома «Плесецк» сняты ограничения на посещение трех районов. В ведомстве отметили, что больше это не считается опасным.

По данным министерства, ракета-носитель «Союз-2» с космическим аппаратом на борту была запущена в 5:00. После пуска части ракеты были найдены места падения частей ракеты. Негативного воздействия на окружающую среду зарегистрировано не было.

Упавшие части эвакуируют силами компании АО «ВПК «НПО машиностроения» в рамках договора с Министерством обороны РФ.

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