Житель Ухты отрекся от 11-летнего ребенка и не помогал ему

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Житель Ухты получил шесть месяцев принудительных работ за невыплату алиментов на содержание 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, мужчина не принимал участия в воспитании своего ребенка, не общался с ним и не поддерживал финансово. В 2019 году его уже привлекали к административной ответственности, а в 2021 – к уголовной, назначив условное лишение свободы.

Однако и после этого житель Коми продолжал уклоняться от своих обязанностей, мотивировав это тем, что он не является, по его мнению, биологическим отцом. Общая задолженность составила более миллиона рублей.

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