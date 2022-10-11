Родившиеся в День Республики Коми тройняшки выписались из роддома

Фото: пресс-служба главы Коми

Александра Мишарина и ее трое новорожденных детей выписались из роддома. Тройняшки появились на свет в День Республики 22 августа, когда Коми праздновала своё 100-летие.

Малыши родились недоношенными, их вес был всего 1500 гр. Все это время персонал Перинатального центра ухаживал и заботился о детях и их маме. Сейчас младенцы удвоили свой изначальный вес и чувствуют себя хорошо.

Напомним, дети в семье Мишариных долгожданные и желанные. Они появились на свет с помощью метода ЭКО. Последняя тройня рождалась в Коми еще в 2020 году.

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