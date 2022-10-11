Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 6:57

Стала известна предварительная причина смерти пропавшего 72-летнего пенсионера из Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми погиб 72-летний Николай Шомысов. Мужчина пропал 3 октября в СНТ «Малая Соколовка», а через несколько дней его обнаружат мертвым.

В день трагедии пенсионер ушел за грибами в лес. В какой-то момент ему стало плохо и он упал на землю. В сознание Михаил Шомысов уже не пришел.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, смерть наступила из-за имевшегося у жителя Сыктывдинского района заболевания.

— Криминального характера в смерти мужчины не обнаружено. По данному факту начата проверка, — сказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабы поисков пропавшей 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты расширились (подробности)