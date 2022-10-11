В Сыктывкаре из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №28

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В Сыктывкаре зафиксировано очередное сообщение о минировании школы. Как стало известно «КП-Коми», письмо с угрозами на этот раз получило руководство 28-ой школы. Факт эвакуации подтвердили редакции и в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, из здания были эвакуированы 655 человек. На место экстренно прибыли следователи и кинологи. Сейчас здание школы тщательно обследуют.

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