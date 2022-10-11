В Коми мотоциклист сбил собаку и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 10 октября, в Ижме мотоциклист сбил собаку, в результате чего сам же пострадал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел около 14.20. Молодой человек 2000 года рождения ехал на мотоцикле Motoland-250 Cross без номеров по улице Молодежной. Напротив дома №52 водитель сбил собаку. Животное выбежало на дорогу и попало под колеса двухколесного транспорта. После этого молодой человек не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом ключицы. Пострадавшего увезли в больницу.

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