В ИК в Коми пытались доставить наркотики и алкоголь

Фото: управление ФСИН по Коми

В ИК-29 под Ухтой пытались доставить мобильные телефоны, алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Коми.

Часовой заметил на прилегающей территории двух человек. Они подошли к ограждению, перебросили некие предметы и попытались скрыться в лесу. Однако злоумышленников задержали сотрудники колонии. На территории ИК обнаружили два телефона и четыре бутылки. К одной из них прикрепили блок от зарядного устройства. Внутри этого предмета находился сверток размером около двух сантиметров с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.

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