Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодой женщины. Она погибла от рук возлюбленного, который зверски ее избил.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, 35-летний сыктывкарец, будучи пьяным, начал ссору со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина набросился на несчастную с кулаками и забил ее до смерти.

- В декабре 2021 года в квартире дома по Октябрьскому проспекту находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант на почве ссоры из личной неприязни избил свою сожительницу. От полученной травмы живота потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, заключили в ведомстве.

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