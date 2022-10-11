Письма с угрозами минирования получили восемь сыктывкарских школ

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре одну за другой эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. Угрозы шлют на электронную почту образовательных учреждений.

Так, письма с сообщениями о якобы готовящимся взрыве получили школы № 12, 18, 43, 31, 34, 27, 22 и 28. Последняя была эвакуирована второй раз за день.

Во всех образовательных учреждениях педагоги, персонал школы, а также сотни учеников были экстренно выведены из зданий. Учебный процесс был прерван, на месте работают экстренные службы.

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