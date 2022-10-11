В Сыктывкаре защитили жилищные права молодой семьи

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В Сыктывкаре молодую семью восстановили на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретения жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина со своей супругой и пятилетней дочерью относится к категории «молодая семья». Они обратились в администрацию с заявлением о постановке на учет. На тот момент семья жила в Воркуте. Общая площадь помещения на каждого члена семьи составляла 9,2 квадратного метра. Это меньше учетной нормы, установленной в Сыктывкаре.

В 2019 году семья прописалась у родственника, не являющегося членом их семьи и также живущего в Воркуте. При этом люди туда не вселялись, поскольку переехали в Сыктывкар. В этом году семью сняли с учета. Однако факт регистрации человека не может свидетельствовать о его обеспеченности жилым помещением.

Прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали восстановить семью в списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или покупку жилья.

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