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Общество11 октября 2022 5:15

Суд оштрафовал воркутинку на 50 тысяч рублей за посты ВКонтакте»

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Воркутинский городской суд привлек к административной ответственности местную жительницу за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Нарушением признаны ее призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий.

Воркутинка публиковала свои призывы в общем доступе социальной сети «ВКонтакте», преследуя при этом цель довести информацию до неограниченного круга людей, пришли к выводу в суде

Суд установил, что призывы подсудимой создавали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, а также могли подтолкнуть к нарушениям общественного порядка и безопасности. По итогам заседания ей назначили наказание в 50 тысяч рублей штрафа.

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