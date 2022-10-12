В ГИБДД Коми сообщили об ограничении движения на улице Кирова в Сыктывкаре

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В ГИБДД Коми предупредили об ограничении движения на улице Кирова в Сыктывкаре. По данным ведомства, решение принято на период с 10 по 31 октября из-за ремонтных работ.

В Госавтоинспекции уточнили, что движение будет ограничено на проезжей части в районе домов №35 и №46. Ремонтные работы выполнит ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

На время реконструкции в столице организуют двустороннее движение по улице Домны Калиновой от Кирова до Советской, а также по Пушкина от Кирова до Советской.

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