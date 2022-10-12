Житель Коми получил 20 лет лишения свободы за нападение на правоохранителя и наркотики

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В Прилузском районе 36-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

В апреле 2021 года сотрудники УФСБ получили информацию, что фигурант уголовного дела перевозит в автомобиле наркотические вещества. В связи с этим в ведомстве приняли решение задержать злоумышленника. Во время операции по задержанию обвиняемый наехал на автомобиле на одного из правоохранителей.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей по совокупности преступлений, среди которых незаконный оборот наркотиков.

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