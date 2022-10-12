Житель Коми получил семь лет колонии за покушение на убийство

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Жителя Ухты признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленной информации, в мае 2022 года фигурант уголовного дела в компании людей распивал алкоголь в комнате общежития на Советской улице. В какой-то момент между ним и 43-летним мужчиной начался конфликт. Во время этого подсудимый схватил нож и ударил им свою жертву несколько раз.

Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи. Подсудимому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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