В Коми аннулировали повестку мобилизованному отцу троих детей

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В Коми отец троих детей, призванный в рамках частичной мобилизации, смог аннулировать повестку. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, мужчина получил повестку, однако выяснилось, что у него трое детей, жена, проходящая реабилитацию, пожилые родители, о которых нужно заботиться, и ипотека, которую оплачивает мужчина, так как является единственным кормильцем. К тому же, у самого жителя Коми были проблемы со здоровьем.

Историю мужчину рассмотрели индивидуально и военкомат отозвал свое решение. Таких аннулированных повесток в Коми несколько.

Например, двух призывников вернули домой для проведения операций по удалению металлоконструкций после переломов. Решение о призыве будет приниматься уже после операций. Также не стали призывать и мужчину с межпозвоночными грыжами. После проведения дополнительного обследования его направили на операцию, хотя изначально была вручена повестка.

— Ещё раз подчеркну: к каждому призывнику и его семье — индивидуальный подход. Если возникают спорные моменты, в ситуации тщательно разбираемся, при необходимости подключаем дополнительные службы. Также напомню, что в Республике Коми, как и во всех регионах России, действует горячая линия по вопросам частичной мобилизации 122, — сказал Уйба.

Сообщить об ошибках по поводу призыва во время частичной мобилизации можно по телефону республиканского отделения Общероссийского народного фронта в Сыктывкаре 21-56-67.