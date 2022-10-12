В Сыктывкаре перекрыли улицу Куратова

Фото: архив КП

В Сыктывкаре ограничили движение транспорта на улице Куратова. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Согласно документу, улица Куратова перекрыта на участке от дома №85А до дома №79. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части. Такие меры приняты в связи с тем, что ресурсоснабжающая компания восстановит поврежденный во время ремонта асфальта. Ограничения будут действовать до пяти вечера пятницы, 14 октября. Водителей просят отнестись к этой ситуации с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ГИБДД Коми сообщили об ограничении движения на улице Кирова в Сыктывкаре