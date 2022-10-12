В Сыктывкаре из-за сообщения о минировании было эвакуировано более 20 школ и 12 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре накануне, 11 октября, прокатилась волна сообщений о минировании школ. Угрозы о якобы готовящемся взрыве получили десятки школ города, городской суд, а также детские сады. Все они оказались ложными.

Как сообщили «КП-Коми» в МВД республики, из зданий было эвакуировано 12 тысяч человек. На месте экстренно прибыли службы города кинологи и следователи, которые тщательно осмотрели помещения и близ лежащие территории, однако ни взрывчатых веществ, ни подозрительных предметов обнаружено не было.

- Факты угроз объединены в одно уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ. Проводятся оперативные мероприятия, - заключили в МВД.

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