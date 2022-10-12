Житель Коми разбил окно, залез в квартиру и украл планшет

Фото: архив КП

В Воркуте местного жителя 1983 года рождения подозревают в краже планшета стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 25-летняя воркутинка. Девушка рассказала, что ночью, пока ее не было дома, в квартиру забрался злоумышленник. Утро горожанка обнаружила разбитое окно. Человек, пробравшийся в квартиру, украл планшет. Полицейские выяснили, что злоумышленник разбил стекло и залез внутрь. Далее он ушел из квартиры, найдя ключи от входной двери. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. У мужчины изъяли планшет.

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