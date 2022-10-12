Раскрыта зарплата мобилизованных из Коми

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Зарплата мобилизованных из Коми превысит 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, призванные будут получать зарплату с первого дня. Уйба уточнил, что речь идет о 4,5 тысячи рублей за каждый день тактических сборов. Таким образом, зарплата мобилизованных превысит 140 тысяч рублей. Глава Коми отметил, что у некоторых людей зарплата больше, чем вышеупомянутая сумма. Глава Коми заверил, что разницу им компенсируют.

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