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Происшествия12 октября 2022 9:54

Пьяная сыктывкарка зарезала своего сожителя

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 31-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в августе. Сожители находились в квартире дома по улице Восточной. Пьяная обвиняемая поссорилась с мужчиной. В какой-то момент злоумышленница схватила нож и ранила его. В результате пострадавший скончался. Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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