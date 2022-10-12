Пьяная сыктывкарка зарезала своего сожителя

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 31-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в августе. Сожители находились в квартире дома по улице Восточной. Пьяная обвиняемая поссорилась с мужчиной. В какой-то момент злоумышленница схватила нож и ранила его. В результате пострадавший скончался. Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался зарезать 15-летнего подростка