Житель Коми пришел к участковым с розой и шоколадом, а затем напал на них

Фото: архив "КП"

Житель Удорского района оказался на скамье подсудимых за оскорбление и нападение на полицейских. Мужчина пришел к участковым и повел себя крайне агрессивно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, осужденный, будучи пьяным, пришел в отделение полиции с розой и шоколадом и сразу стал ругаться: начал оскорблять участковых, а одного из них даже ударил по ногами. Ни на замечания, ни просьбы мужчина не реагировал.

- На требования сотрудников полиции успокоиться и покинуть помещение дебошир в присутствии посетителей несколько раз оскорбительно высказался в адрес полицейских, а после ударил одного из них по ногам, - уточнили в прокуратуре.

Вину в содеянном житель Удорского района не признал, заявили в ведомстве. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, признав отягчающими вину обстоятельства рецидив преступлений и совершение противоправных действий в состоянии опьянения.

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