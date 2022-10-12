В Коми организатора убийства вернули обратно в тюрьму

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми отменили решение суда о замене человеку, осужденному за организацию убийства, лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле Печорский городской суд заменил осужденному лишение свободы на 8 лет 10 месяцев 21 день принудительных работ. Однако прокуратура с этим не согласилась и обратилась в Верховный суд Коми. Выяснилось, что городской суд не учел позицию администрации ИК, которая была против такого решения. Дело в том, что поведение осужденного не было положительным. Кроме того, он не принимал мер для трудоустройства. Злоумышленник должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако мужчина отдал только 9,5 тысячи. Верховный суд Коми отказал осужденному и оставил его в колонии строгого режима.

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