В Коми вахтовик украл электровелосипед, чтобы вернуться на нем домой

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В Сысольском районе 23-летнего жителя Удмуртии подозревают в краже электровелосипеда стоимостью 85 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась местный житель. Он сообщил о краже электровелосипеда Love Freedom. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. Выяснилось, что к преступлению причастен вахтовик из Удмуртии. Ночью он прогуливался по Визинге и выпивал с другом. В какой-то момент злоумышленник заметил на веранде одного из домов электровелосипед и решил украсть его. Молодой человек хотел доехать на этом транспорте домой. Он думал, что велосипед стоит на веранде гостиницы, а не частного дома. Возбуждено уголовное дело.

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