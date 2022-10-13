«Прости нас»: в Коми 13 октября попрощаются с найденной мертвой 14-летней Анастасией

Фото: из личного архива семьи Анастасии

Сегодня, 13 октября, пройдет скорбная церемония прощания с найденной мертвой 14-летней Анастасией П. Прийти попрощаться с девочкой, за которую переживала вся Республика Коми, может любой желающий.

– Какая грусть... Какая обжигающая и опустошающая тишина... Девочка... что же произошло в твоей жизни, – скорбят в ее окружении.

Девочка пропала, как ранее передавала «Комсомолка», утром 5 октября. Камеры запечатлели ее спустя сутки еще живой, трагические вести о гибели ребенка пришли 11 октября.

– До последнего надеялись, Настенька! Как так!? Мягких тебе облачков Соболезнования родителям! Прости нас, – соболезнуют безутешным родителям, которые до последнего верили в то, что девочка найдется живой, и записывали видеообращение.

Прощание с Настей состоится в 11:00 на Снежной улице, 19а, в Ухте.

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