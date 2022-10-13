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Общество13 октября 2022 5:15

В Коми уроженца Таджикистана приговорили к 13 годам колонии за призывы к убийству правоохранителей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Уроженца Таджикистана признали виновным к публичным призывам к экстремистской деятельности, склонению и вербовке, участию в деятельности запрещенной организации, сообщается в релизе УФСБ России по Республике Коми.

Установлено, что фигурант сразу нескольких уголовных дел призывал осужденных в следственном изоляторе к применению насилия и убийству сотрудников правоохранительных органов. Также мужчина был членом запрещенной организации «Арестантский уклад един».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года и запретом заниматься администрированием сайтов на два года.

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